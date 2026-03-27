Die Feuerwehr Lauterecken lädt erstmalig zu ihrer Veranstaltung „Technik zum Anfassen“ ein – und zwar am Samstag, 11. April, von 9 bis 14 Uhr. Mit der Präsentation moderner Feuerwehrtechnik wollen die Mitglieder der Wehr den Besuchern ihre Arbeit vorstellen und ihnen ein Blick hinter die Kulissen gewähren. Die Veranstaltung findet auf dem Parkplatz vor dem Lauterecker Wasgau-Markt statt. Dort könne man gut „mit Leuten, die auf dem Weg zum Einkaufen sind, ins Gespräch kommen“, sagt Maximilian Fritz, der Wehrleiter der Lauterecker Feuerwehr, der auch Stellvertreter der Verbandsgemeinde-Wehr ist.

„Wir wollen am Ball bleiben“

Auch am Donnerstag, 16. April, 19.30 Uhr, findet eine Veranstaltung der Feuerwehr statt: ein Infoabend unter dem Motto „Quereinsteiger gesucht“ für alle ab 16 Jahren. Durch einen solchen einen Infoabend habe die Feuerwehr Lauterecken vergangenes Jahr schon zwei neue Einsatzkräfte gewinnen können. Sie habe zwar keine akute Personalnot, wolle aber bei der Personalsuche „am Ball bleiben“, sagt Fritz. Dazu dienen die beiden Termine.

Laut Fritz sind bei der Lauterecker Feuerwehr circa 25 Kinder von zehn bis 16 Jahren vertreten. Trotzdem sei die Gruppe immer auf der Suche nach neuen Einsatzkräften.