Die Damenmannschaft der HSG Schwarzerden/Kusel hat ihr Heimspiel in der Bruchwaldhalle in Freisen gegen den TuS Schwarzenbach II am Sonntag mit 24:12 (14:7) gewonnen. Besonderes Merkmal: Alle Feldspielerinnen konnten sich in die Torschützinnenliste eintragen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung gab den Ausschlag für den Sieg in der A-Liga Ost des HV Saar.

Die HSG-Damen starteten nervös in die Partie, die bis zur 7. Spielminute und einem Spielstand von 3:3 ausgeglichen verlief. Anschließend konnte die HSG die Nervosität ablegen und sich über die zwischenzeitlichen Spielstände von 9:5 und 14:6 von ihren Gegnerinnen absetzen. Mit einem Sieben-Tore-Vorsprung (14:7) ging es in die Halbzeit.

Obwohl die HSG, genau wie die Gastmannschaft, mit einem Kader von nur neun Spielerinnen in die Partie gestartet war, lagen die spielerischen und körperlichen Vorteile aufseiten des heimischen Teams. Zur zweiten Halbzeit nahte für die HSG Schwarzerden/Kusel Verstärkung im Rückraum heran: Denise Freytag stieß nach ihrer Babypause wieder zum Team dazu, berichtet Verena Letzel, die selbst mit drei Treffern, davon ein Siebenmeter, erfolgreich war.

Obwohl die HSG in der zweiten Halbzeit zu überhastet agierte und das von Trainer Hans-Peter Eckert geforderte Tempospiel nicht konsequent umsetzen konnte, baute die Mannschaft die Führung auf zwölf Tore aus. Die HSG-Damen rangieren nun mit 4:2 Punkten auf Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter Itzenplitz II, der mit 6:2 Punkten, aber einer gespielten Partie mehr als die HSG-Damen, den ersten Tabellenplatz belegt. Das nächste Heimspiel bestreiten die HSG-Damen am 28. November um 17 Uhr erneut in der Bruchwaldhalle, wenn der aktuell Tabellensechste, die HSG Ottweiler/Steinbach II in Freisen gastiert.

So spielten sie

HSG Schwarzerden/Kusel: Becker M. (Tor) - Busch (6/1), Becker L. (4), Letzel (3/1), Freytag (3), Dantes (2/1), Klos (2), Baltes (2), Hoffmann (1), Seiwerth (1)