In der Corona-Krise zeigt sich Dominick Braun von der gleichnamigen Brennerei in Langweiler nicht nur kreativ, er denkt auch an andere. Seine neueste Idee ist der Teamgeist-Wodka, verbunden mit einer Spende für den Sportverein ASV Langweiler/Merzweiler.

Der Sportverein Langweiler hat durch die fehlenden Einnahmen wegen des ruhenden Spielbetriebs und des abgesagten Sportfestes auch einige Einbußen hinnehmen müssen. Da kam es sehr gelegen, dass die Brennerei Braun eine Idee hatte. Vertreter des Vereins und Dominick Braun setzten sich gemeinsam an einen Tisch, überlegten, was gut für den ASV und die Brennerei sein könnte und kamen so auf ein Gemeinschaftsprojekt, von dem beide profitieren sollen.

Das Produkt ist ein Wodka, welcher ohne Aromen und Geschmacksstoffe hergestellt wird. Zum Namen des Getränks „Teamgeist“ erklärt Braun folgendes: „Egal ob Fußball, Handball oder Volleyball, bei jedem Mannschaftssport braucht man eines: Teamgeist. Genau daraus entstand die Idee für den Produktnamen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann das Team erfolgreich sein.“ „Für die Desinfektion von innen ist der perfekt“, scherzt er.

Für jede verkaufte Flasche „Teamgeist“ bekommt der Sportverein ASV Langweiler/Merzweiler 1,50 Euro von der Brennerei Braun gespendet. Unter den Mitgliedern des ASV kommt der „Teamgeist“ gut an, man habe schon einige Flaschen umsetzen können.

