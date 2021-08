Auch wenn das erste Pflichtspiel gegen die klassentiefere TSG Wolfstein-Roßbach in die Hose ging (0:3 im Pokal), Wolfgang Lang, Trainer des Bezirksligisten SV Nanz-Dietschweiler, will mit seiner Elf in die Aufstiegsrunde. Der erste Prüfstein wartet am Sonntag.

„Der Pokal hatte keine Priorität. Von daher sehe ich das ganz gelassen.“ Wolfgang Lang ist vor dem Saisonstart der Bezirksliga daheim am kommenden Wochenende gegen den FV Weilerbach (Anstoß 16 Uhr) trotz durchwachsener Vorbereitung und Niederlage im Pokal guter Dinge. „Wir haben gegen die Rowos verdient verloren, weil wir einfach zu viele vermeidbare Fehler gemacht haben“, bilanziert er.

Zudem habe er auf einigen Positionen umstellen müssen, weil ein paar Spieler gefehlt haben – was die Leistung der Rowos aber nicht schmälern solle. Besonders in der ersten Halbzeit habe seine Elf einfach keine gute Leistung gezeigt. Doch Lang versucht auch das Positive in der Niederlage zu sehen: „Das war eine Warnung, dass wir in jedem Spiel an die 100 Prozent gehen müssen – erstrecht in dieser engen Bezirksliga.“

Generell, so schätzt er, werden alle Teams aber wohl erst einmal damit zu kämpfen haben, nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu kommen. „Auch wenn die meisten Spieler zwischenzeitlich privat viel gemacht und sich so gut es eben ging fit gehalten haben – da fehlen einfach sieben Monate Mannschaftstraining und vor allem Spielpraxis“, weiß der Coach. Dinge wie Stellungsspiel und Taktik könne man eben nicht im privaten Einzeltraining üben.

Saisonziel: Aufstiegsrunde

Dennoch ist Lang prinzipiell zufrieden mit dem Fitnesszustand seiner Spieler. „Der ein oder andere hat nach der langen Pause noch ein wenig Nachholbedarf, aber ich bin optimistisch, dass wir zu guten Leistungen fähig sind, wenn die Saison beginnt.“ Die Trainingsbeteiligung sei jedenfalls gut. „Auch wenn man momentan doch deutlich merkt, dass Ferienzeit ist und uns immer wieder Spieler fehlen, weil sie in Urlaub sind.“

Sorgen machen Lang zudem ein paar Akteure, die sich noch mit Verletzungen herumplagen. „Wir müssen jetzt einfach abwarten und sehen, wer bis zum Spiel am Sonntag fit wird. Aber wir werden eine gute Mannschaft auf den Platz bringen.“

Dabei kann Lang auf eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Nachwuchskräften bauen. Zu den Neuzugängen zählen in Moritz Schaan (eigene Jugend), Maik Lill, Darius Brinke, Paul Göttel und Marten Spies (alle JfG Höcherberg) gleich fünf Akteure, die der Jugend entwachsen und nun als Aktive am Ball sind. „Das sind schon gute Jungs“, lobt Lang. „Allerdings brauchen sie wohl noch etwas Zeit – das ist ja aber ganz normal. Wir werden sehen, wen ich wann einsetzen kann.“

Sein Saisonziel ist jedenfalls klar: „Wir wollen in die Aufstiegsrunde“, sagt Lang bestimmt. Wobei er ob der Corona-Situation und dem arg eng gesteckten Spielplan doch auch etwas skeptisch sei, ob die Saison regulär gespielt werden könne. „Das war ja auch ohne Corona teilweise schon schwer – und schließlich kann im Herbst auch witterungsbedingt immer mal ein Spiel ausfallen.“

Nicht effektiv genug

Einen ausgemachten Favoriten sehe er in der Nordstaffel der Bezirksliga Westpfalz aber nicht. „Am stärksten würde ich noch Kirchheimbolanden einschätzen, die haben sich gut verstärkt.“ Lang schätzt die Nordstaffel als ausgeglichen besetzt ein. „Das werden alles enge Spiele auf Augenhöhe“, ist er sich sicher.

Das größte Problem, das Lang bei seiner Elf sieht, ist allerdings ein altbekanntes: „Wir brauchen immer noch zu viele Chancen, sind vor dem Tor nicht effektiv genug. Das muss noch wesentlich besser werden“, fordert der Trainer von seinen Akteuren auf dem Feld.

Gelegenheit dazu bekommt der SVN schon am Sonntag, wenn der FV Weilerbach zum Saisonauftakt in Nanzdietschweiler aufschlägt. In der Vorsaison gewannen Langs Mannen zwar deutlich mit 4:0, doch dieses Spiel dürfe seine Elf nicht in Sicherheit wiegen: „Die hatten da einfach keinen guten Tag. Weilerbach ist eine kämpferische, unbequeme Mannschaft mit Offensivqualitäten. Das werden wir am Sonntag sehen“, prophezeit der Coach.

Er habe sich am vergangenen Wochenende den Pokalauftritt der Weilerbacher angeschaut. „Da haben sie zwar nach Verlängerung 0:3 beim VfR Kaiserslautern verloren, in der regulären Spielzeit aber wenig zugelassen und vorne mit zwei Spitzen agiert. Wir sind gewarnt, werden aber mit Selbstvertrauen in die Partie gehen und alles geben, um den ersten Heimsieg einzufahren.“

Der Kader

Zugänge: Maik Waigandt, Roberto Maddaloni (beide TuS Landstuhl), Jan-Philipp Kluska (FV Bruchmühlbach), Moritz Schaan (Eigene Jugend), Maik Lill, Darius Brinke, Paul Göttel, Marten Spies (alle JfG Höcherberg)

Abgänge: Oliver Holzer (SV Brücken), Eric Arnold (SG Oberarnbach/Bann), Aaron Weber (TuS Breitenbach), Yannik Schaumlöffel (Spvgg Schwedelbach), Joshua Goodnough (SV Spesbach)

Tor: Joshua Purket, Roberto Maddaloni, Jan-Philipp Kluska

Abwehr: Daniel Deschtschenja, Niklas Wenz, Aaron Stemler, Daniel Holzhauser, David Balsitis, Mauricio Di Franco, Fabio Di Franco, Moritz Ludes, Moritz Schaan

Mittelfeld und Angriff: Philipp Arnold, Paul Kopp, Tobias Laufer, Daniel Stemler, Darius Brinke, Paul Göttel, Marius Manz, Ronnie Straßer, Max Lenhardt, Yannick Mahl, Jonas Fehrentz, Marten Spies, Maximilian Schmöger

Trainer: Wolfgang Lang.