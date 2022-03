Das Team Rheinland-Pfalz hat mit starker Mannschaftsleitung beim vierten Ü55-Länderpokal des Deutschen-Petanque-Verbandes in Rastatt einen sehr guten dritten Platz im Endklassement erreicht. Mit Helga Germann im Damenteam sowie Volker Frisch in der jüngeren Herrentruppe halfen zwei Spieler des SV Kübelberg bei diesem Erfolg mit.

Die Grundlage für den Podestplatz war ein guter Turnierstart. In den ersten beiden Begegnungen bezwang die rheinland-pfälzische Mannschaft die Landesverbände Ost und Bayern jeweils mit 2:1. Im anschließenden Kräftemessen gegen den Gastgeber Baden-Württemberg zog das Team mit 1:2 den Kürzeren. Im letzten Match des Samstags gegen den Favoriten Nordrhein-Westfalen stand es nach den beiden Herrenpartien 1:1-Unentschieden. Die Damen um Helga Germann starteten furios und führten nach zwei Aufnahmen klar mit 8:0 Punkten. Nachdem die Gegnerinnen aufholte und selbst sogar mit 11:8 in Führung, kämpften sich die Rheinland-Pfälzerinnen mit einer Energieleistung ins Spiel zurück und gewannen noch mit 13:11 Punkten.

Somit hatte der Landesverband Rheinland-Pfalz zur Halbzeit 3:1 Siege vorzuweisen und lag damit punktgleich mit drei anderen Verbänden auf dem ersten Platz. Furios startete die Landesauswahl in den zweiten Turniertag, denn Niedersachsen wurde mit drei Siegen geradezu überrollt, was zwischenzeitlich die alleinige Tabellenführung bedeutete. Doch gegen den Angstgegner Saarland gab es nahezu ohne Gegenwehr eine 0:3-Schlappe. In der letzten Auseinandersetzung gegen Hessen musste ein Sieg her, um zumindest einen Medaillenplatz zu ergattern. Auch hier stand es nach den Spielen der Herren 1:1. Die Damen gerieten nach schwachem Start schnell mit 0:7 in Rückstand und erneut waren die Kämpferqualitäten gefragt. In den folgenden Aufnahmen gaben sie keinen Punkt mehr ab und rangen die Gegnerinnen in beeindruckender Manier nieder. Somit lag Rheinland-Pfalz mit 5:2 Siegen hinter Baden-Württemberg und dem Saarland.