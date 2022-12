Seit Mai lebt Dima Kravchenko in Deutschland. Seine damals schwangere Frau ist mit dem elfjährigen Sohn und der siebenjährigen Tochter im März aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Weil sein Sohn krank wurde, kam der Vater nach. „Das Team Plan B hat für meine Familie viel getan“, sagt der Ukrainer. Weihnachten wird dieses Jahr für die Familie anders als sonst – nicht nur, weil sie das Fest fern ihrer Heimat verbringt. Orthodoxe Christen in der Ukraine feiern Weihnachten am 6. und 7. Januar. „Der Staat hat dieses Jahr den Kalender geändert“, sagt Kravchenko, der mit seiner Familie in Bedesbach lebt. 2022 wird Weihnachten in der Ukraine am 25. Dezember gefeiert.

Der Weihnachtsbaum wurde am 19. Dezember aufgestellt, am Sankt-Nikolaustag. Zwölf Gerichte stehen traditionell am orthodoxen Heiligabend, zu dem nicht nur die Familie, sondern auch viele Verwandte zusammenkommen, auf dem Tisch. Am wichtigsten ist Kutja, eine süße Weizenspeise. Es sei Tradition, dass die Kinder zwischen dem 6. und 19. Januar ihre Paten besuchen, ihnen Essenspakete vorbeibringen, die dann getauscht werden, sagt er. Beschenkt werden die Kinder von ihren Paten am 6. Januar, ansonsten bekommen sie die Geschenke zu Silvester.

Das erste Weihnachten

Auch die beiden Afghanen Fraidoon Qadery und Shams Mujtaba haben Unterstützung vom Team Plan B erhalten und zählen nun zum Helferteam. Der 37-jährige Qadery lebt mit seiner Frau und seinen vier Töchtern seit etwas über einem Jahr in Deutschland, hat zuvor jahrelang bei der Nato gearbeitet. In dem Camp hat sich der Landwirtschaftsspezialist um die Versorgung der Soldaten gekümmert, dabei etwa die Qualität der Nahrung kontrolliert. Durch das Nato-Camp haben er und seine Familie schon viele Weihnachtsfeste miterlebt, obwohl dies in Afghanistan eigentlich nicht gefeiert wird. Der General habe die Beschäftigten und deren Kinder jedes Jahr zu Weihnachten zu einem großen Fest eingeladen, zu dem auch der Nikolaus vorbeischaute, erzählt Qadery, der in Erdesbach wohnt. Entsprechend groß sei die Enttäuschung seiner Tochter vergangenes Weihnachten darüber gewesen, dass sie den Nikolaus nicht zu Gesicht bekam. Die Familie war zu der Zeit erst kurz in Deutschland, kannte niemanden. Umso glücklicher sei sie in diesem Jahr, da sie den Nikolaus schon einige Male gesehen habe, erzählt der Familienvater.

Das erste Weihnachten wird es für den 29-jährigen Mujtaba, der mit seiner Familie seit sechs Monaten in Deutschland lebt. Er erzählt, dass in Afghanistan traditionell die Yalda-Nacht (21. auf 22. Dezember), die längste Nacht des persischen Jahres, gefeiert wird. Zu diesem Fest kommt die Familie zusammen, es werden Früchte gegessen, Kerzen und Blumen aufgestellt und Geschenke verteilt.