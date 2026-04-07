Der Tennisclub Herschweiler-Pettersheim veranstaltet die 36. Bockhof-Open. Das Turnier läuft über den gesamten Sommer und findet seinen Abschluss am 29. und 30. August.

Es sind Einzel- (Damen/Herren), Doppel- und Mixedspiele vorgesehen. Im Herrendoppel werden zwei Gruppen gebildet: Summe der Lebensalter: unter 100/ab 100 Jahre.

Um dem Sinn und Zweck des Turniers gerecht zu werden, sind nur Spielerinnen und Spieler mit Leistungsklasse größer als zehn zugelassen. In den Doppelwettbewerben muss die Summe beider Leistungsklassen größer als 20 sein.

In den letzten Jahren haben sich rund 120 Teilnehmer zu diesem Turnier angemeldet.

Meldeschluss ist Freitag, 1. Mai; die Auslosung findet am Sonntag, 3. Mai, statt. Anmeldungen sind nur möglich über die Internetseite des Vereins „www.tennisclub-herschweiler-p.de“. Dort sind auch die Ausschreibung sowie weitere Einzelheiten zu lesen.