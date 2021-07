Der 15-Jährige, dem vorgeworfen wird, in Altenglan seinen Stiefvater getötet zu haben, schweigt weiterhin zu Tathergang oder Motiv. Das hat der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der Tatverdächtige mache nach wie vor von seinem Schweigerecht Gebrauch, und er befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, schreibt Gehring. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Der 15-Jährige soll am späten Abend des 3. Juli seinen 44-jährigen Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung in Altenglan tödlich mit einem Küchenmesser verletzt haben. Der Mann starb noch in der Wohnung. Der jugendliche Tatverdächtige war laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst vom Tatort geflüchtet, aber noch im Laufe der folgenden Nacht festgenommen worden.