In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Krafträder entwendet. Im ersten Fall bemerkte der Fahrzeughalter das Fehlen seines schwarzen Rollers. Diesen hatte er am Freitagmorgen gegen 6 Uhr vor seinem Haus in der Talstraße abgestellt und ihn mit dem Lenkradschloss gesichert. Um 18.15 Uhr musste er dann feststellen, dass der Roller entwendet wurde. Die Beamten fanden unweit des Tatortes ein zu dem Fahrzeug gehörendes Kunststoffteil. Ein weiterer Geschädigter hatte das Fehlen seines Motorrades am Samstagmorgen noch nicht bemerkt. Zeugen hatten die Polizei verständigt, da auf dem Radweg zwischen Offenbach-Hundheim und Glanbrücken ein Motorrad der Marke Suzuki in der Böschung lag. Hier stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Zündmechanismus samt Metallgehäuse abgerissen wurde. Auch hier konnten wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt ebenfalls Teile des Motorrades sowie ein Helm gefunden werden. Die Tatzeit muss am Samstag zwischen 1 und 7 Uhr gewesen sein muss. Das Motorrad stand zuvor in einer geöffneten Garage in der Talstraße.