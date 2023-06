Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den Sportplätzen des Fußballkreises wird seit dem vergangenen Wochenende wieder durchweg um Punkte gekickt. Schon der erste Spieltag brachte alles hervor, was der Fußball zu bieten hat. Viele Tore, Jubel und Trauer, Überraschungen, Gelbe und Rote Karten und so weiter.

In diesen Zeilen geht es um drei Absteiger, zwei Aufsteiger und einen Arrivierten, die in den B-Klassen am Wochenende für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Samstagnachmittag, Burgstadion