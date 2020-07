Den zweiten Platz beim Schlemmerblock-Award hat das Ristorante Pizzeria Heimservice Taormina in Schönenberg-Kübelberg belegt. Der Betrieb wird mit einer Urkunde ausgezeichnet. Wie die Firma Gutscheinbuch.de mitteilt, werden seit 2010 die besten Teilnehmer im Gastronomie- und Freizeitführer Schlemmerblock auf Basis von Kundenbewertungen ermittelt. Bei ihren Besuchen vergeben die Kunden Punkte in den Kategorien Essen/Trinken, Ambiente und Service. Bei Taormina bekommen die Gäste laut Pressemitteilung „eine italienische Küche mit allem, was das Herz begehrt“. Den ersten Platz erreichte „Zur Weiherschleife“ in Idar-Oberstein. Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Kusel/Birkenfeld und Umgebung“ ist gerade in der 15. Auflage erschienen.