Die Tankstelle in der Saarpfalzstraße hat nach dreimonatigem Umbau und der damit verbundenen Schließung in Frank Bommer nicht nur einen neuen Pächter, sondern auch eine neue Kraftstoffmarke. Jahrzehnte lang wurde die Tankstelle vom US-Konzern Exxon mit der Marke Esso beliefert. Neuerdings ist der italienische Konzern Eni mit der Kraftstoffmarke Agip für die Belieferung zuständig. Bommer betreibt seit Jahren eine weitere Tankstelle in Saarbrücken-Dudweiler. In Waldmohr gibt es ein Café mit Backwaren und Co., zudem werden Getränke und Zeitungen angeboten. Bommer beschäftigt zehn Mitarbeiter. Die Agip-Tankstelle ist täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet.