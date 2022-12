Es wird doch nichts mit der Eröffnung der runderneuerten Tankstelle in Lauterecken am kommenden Freitag. Das hat ein Aral-Vertreter am Mittwoch mitgeteilt. „Lieferverzögerungen einiger Komponenten“ seien die Ursache, eröffnet werde erst Anfang Januar, wird informiert.

Es war vorgesehen gewesen, die neue Aral-Tankstelle an der B420 am 16. Dezember zu eröffnen. Investor Preis aus Konken hat die Tankstelle seit einem Jahr neu aufgebaut. Verpachtet ist an Aral. Der Konzern will in Lauterecken eine weitere Dependance seines Rewe-to-go-Konzeptes in der blauen Tankstelle umsetzen.