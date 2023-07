Ein Termin jagt den nächsten. Kuseline Lena Stutzkeitz ist derzeit viel unterwegs, zuletzt bei den Italienischen Nächten in Kusel. Um ihr die Aufgabe als Repräsentantin des Landkreises zu erleichtern, gibt es die Unterstützung vieler Sponsoren – etwa durch besondere Aktionen und Geschenke.

Die Konker Firma Kurt Preis Ver- und Entsorgung gehört seit einigen Jahren zu den Unterstützern der Repräsentantin des Kuseler Musikantenlandes. Michael Preis, Chef der Firma, die mit dem Mineralölvertrieb begann und seit einigen Jahren mit der Müllentsorgung und dem Containergeschäft weitere Standbeine aufgebaut hat, überreichte Lena Stutzkeitz einen Tankgutschein im Wert von 250 Euro.

Oliver Jacob vom Hotel Pfälzer Hof überreicht einen Übernachtungs- und Abendessengutschein an Kuseline Lena Stutzkeitz. Foto: Sayer

Schon lange Zeit ist auch das Lauterecker Hotel Pfälzer Hof Unterstützer der Kuseline. Oliver Jakob übergab Lena Stutzkeitz nun einen Gutschein für ein Wochenende im Hotel sowie für ein Abendessen für zwei Personen.

Über zwei Saisonkarten für das Sport- und Freizeitbad Altenglan darf sich die ehemalige Kuseline Clara de Oliveira Seyler freuen. Foto: VG

Auch die ehemalige Kuseline, Clara de Oliveira Seyler, erhielt jüngst noch ein Sponsorengeschenk. Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, überreichte ihr zwei Saisonkarten fürs Sport- und Freizeitbad Altenglan – eine für die noch laufende sowie eine für die nächste Saison.

Jetzt bewerben

Die Amtszeit von Lena Stutzkeitz neigt sich dem Ende zu. Anfang September, bei der Eröffnung der Herbstmesse, wird ihre Nachfolgerin ernannt. Junge Frauen, die dieses Amt übernehmen möchten, können sich bis zum 30. Juli bewerben: entweder per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder durch Ausfüllen des Anmeldezettels, der in den kommenden Tagen regelmäßig in der Westricher Rundschau veröffentlicht wird. Die Wahl durch die Jury der Sponsoren findet am Donnerstag, 10. August, statt.