Die Mehrzahl der Tageskliniken des Pfalzklinikums hat seit Ende April (beziehungsweise Anfang Mai) wieder mit bestimmten Einschränkungen geöffnet. Dies betrifft nach Angaben des Klinikums die Tageskliniken für Erwachsene in Kusel, Kaiserslautern, Wörth, Landau und Speyer sowie die Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kaiserslautern, Pirmasens und Speyer. Klientinnen und Klienten werden allerdings darum gebeten, sich vor einem persönlichen Besuch in den einzelnen Einrichtungen nach den jeweiligen Öffnungszeiten und Hygienebeschränkungen zu erkundigen.