Kusel. Entspannungstechniken helfen dabei, den manchmal stressigen Alltag zu bewältigen. Die Psychiatrische Institutsambulanz der Tagesklinik Kusel bietet Patienten dieses Jahr vier Kurse zu dem Thema an.

Beim Stressbewältigungstraining, Start ist am Montag, 25. April, 15.30 Uhr, sollen Teilnehmer „aus dem Hamsterrad herauskommen“, heißt es in der Ankündigung. Im Training werden Übungen vermittelt, wie mit Stress umgegangen werden kann. Am Mittwoch, 22. Juni, startet 16.30 Uhr das Achtsamkeitstraining, durch das die psychische Stabilität gefestigt werden soll, indem die inneren Ressourcen besser wahrgenommen werden.

Wie man Muskeln durch bewusste Anspannung wieder entspannt, lernen die Teilnehmer bei der Progressiven Muskelentspannung (PMR) nach Jacobson. Der Kurs startet, wenn genügend Anmeldungen vorliegen. Das Therapeutische Boxen – Start jederzeit nach Absprache – richtet sich an Patienten, die unter starker innerer Anspannung leiden. Es eignet sich für Personen, die in ihrer Therapie am Thema Wut arbeiten und sich damit auch körperlich auseinandersetzen wollen.

Info



Jede Gruppe besteht aus sechs Kurseinheiten und findet einmal pro Woche statt. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt sowie eine Anmeldung. Interessierte erhalten weitere Infos unter 06381 920980 oder per Mail an TKKusel@pfalzklinikum.de.