Der 21. März ist der „Tag des Waldes“. Aus diesem Anlass lädt das Forstamt Kusel an diesem Tag zu einer Waldführung unter dem Motto „Nachhaltige Forstwirtschaft – Das passiert im Wald vor meiner Haustür“ ein. Gerade in Zeiten des Klimawandels rücke das „Multitalent Wald“ mit seinen vielfältigen Leistungen und Funktionen immer mehr in den Fokus, schreibt das Forstamt in der Einladung zur Waldführung. Auch das aktuelle Pandemiegeschehen habe dazu beigetragen, dass sich immer mehr Menschen in den Wäldern aufhalten und sich für die Vorgänge hier interessieren. Diesem Interesse möchte das Forstamt mit der Führung entgegenkommen. Die Veranstaltung richte sich insbesondere an interessierte Erwachsene, die einen Einblick in die Arbeit der Forstleute und die nachhaltige Bewirtschaftung von Waldökosystemen gewinnen möchten. Durch die rund dreistündige Veranstaltung führen Yvonne Limpert, Forstwirtin beim Forstamt Kusel, und die zertifizierte Waldpädagogin Alexandra Knapp.

Info

Die Veranstaltung ist kostenfrei, kann aber nur stattfinden, wenn es die aktuellen Corona-Regelungen zulassen. Treffen ist um 14 Uhr am Parkplatz des ehemaligen VdK-Heimes in Kusel. Die Anmeldung ist an yvonne.limpert@wald-rlp.de oder unter 0177 3197954 möglich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18. März.