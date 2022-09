Die Stadt Waldmohr beteiligt sich mit der sogenannten Verladerampe der untergegangenen Grube Nordfeld am 12. September am Tag des offenen Denkmals.

„Historische Bausubstanz ist reich an Indizien und Beweismaterial, die es zu entdecken gilt.“ So heißt es in einem Aufruf der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals“ 2022. Das trifft auch auf die sogenannte Verladerampe, mit der sich die Stadt Waldmohr in diesem Jahr beteiligt. Termin ist – wie üblich – am zweiten Sonntag im September, der dieses Jahr auf den 12. fällt.

Die Verladestation ist Bestandteil des Bergmannsbauernwegs, wie Kulturbeigeordneter Werner Braun im Gespräch erklärt. Erst vor wenigen Jahren sei sie wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und hergerichtet worden. Sie liegt im Wald, ist aber ganz gut zu Fuß von der Stadtmitte aus zu erreichen. Am Tag des offenen Denkmals soll laut Braun zusätzlich ein Pendelservice eingerichtet werden, „damit tatsächlich alle Interessierte sie aufsuchen können“.

Rest einer weitläufigen Bergwerksanlage

Was hat es mit dieser Verladerampe auf sich? Sie gehörte einst zu einer weitläufigen Bergwerksanlage, dem sogenannten Consolidierten Nordfeld. Die etwa acht Meter hohe und 60 Meter lange Bruchsteinmauer, die großteils erhalten und zu sehen ist, wurde 1902 errichtet. Abgebaut wurde die Kohle in der Grube Nordfeld. Aus dem Bergwerk wurde sie über einen eigens angelegten Förderstollen heraustransportiert. Ein bogenförmig gemauertes Stollmundloch ist als Rest des Förderstollens noch übrig. Von hier aus wurde der Heiz- und Brennstoff in Kipploren 900 Meter über eine elektrisch betriebene schmalspurige Drahtseilbahn zur Verladestation gebracht. Wie der Name bereits sagt, wurde die Steinkohle nun auf Güterwaggons umgeladen. Die Reise führte per Eisenbahn in Richtung Waldmohr zum Bahnhof Jägersburg. Dort bestand ein Anschluss an die überregionale Bahnlinie.

Heute hat der Homburger Stadtteil Jägersburg längst keine Bahnstation mehr. An die denkwürdigen Zeiten, als Kohle noch das Leben in der Region prägte und dominierte, erinnern nur wenige Relikte, darunter eben die Verladerampe. „Sie hat eine große historische Bedeutung für unsere Stadt“, betont Braun.

Intensiv mit der Grube Nordfeld hat sich auch Lokalhistoriker Christoph Missy beschäftigt. Er ist im saarländischen Bexbach-Höchen zu Hause, wo ebenfalls Spuren aus jenen Tagen zu finden sind. „Bei den von ihm geführten Wanderungen erfahren die Teilnehmer viel Interessantes über die Grube Nordfeld, über den Bergbau in unserer Gegend“, sagt Braun. Für Individualwanderer gibt es Hinweistafeln.

Passend zum Tag des offenen Denkmals geben die Bergmusikanten der Bergkapelle Saar unter der Leitung von Bernard Stopp von 11 bis 13 Uhr ein Konzert in der Dörrberghalle. Der Obst- und Gartenbauverein Waldmohr serviert dort Mittagessen. Im Rahmen des gleichzeitig stattfindenden Kinder- und Familienfestes stellt der Landesjagdverband in derselben Halle Wildpräparate aus. Der Nabu lädt ein zum Insektenmemory, zum Erkunden von Mineralien unter dem Mikroskop. Der Angelsportverein Waldmohr organisiert ein Zielwerfen mit der Angel.