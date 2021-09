„Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. So lautet das Motto am Tag des offenen Denkmals am 12. September. Im Kreis Kusel gibt es dieses Jahr nur einen Teilnehmer. Offen steht das ehemalige königliche Amtsgericht und heutige Bürgerhaus Waldmohr.

Warum das frühere Amtsgericht und jetzige Bürgerhaus? „Sicher, wir haben noch weitere denkmalgeschützte Gebäude. Doch dieses war und ist von großer Bedeutung und prägend für unsere Gemeinde. Es hat es verdient, vorgestellt zu werden“, sagt Kulturbeigeordneter Werner Braun. Waldmohr, so ist in Erich Morgensterns Buch „Waldmohr – einst und jetzt“ zu lesen, war schon im 15. Jahrhundert Gerichtsort. Unter bayerischer Regentschaft, ab 1816, erhielt die heutige Stadt ein Friedensgericht.

Zunächst fanden die Sitzungen in Gasthäusern statt, ab 1850 im neuen Bürgermeisteramt. Dort wohnte auch der Friedensrichter. Da die Anforderungen an die Gerichtsbarkeit immer größer wurden, reichten die Räumlichkeiten bald nicht mehr aus. Ende des 19. Jahrhunderts wurde deshalb beschlossen, ein neues Gericht am Ortsausgang in Richtung Jägersburg zu bauen. Bereits 1901 konnte das königlich-bayerische Amtsgericht mit Gefängnis – geplant vom Landbauamt Kaiserslautern – eingeweiht werden. Im vorderen Teil des aus roten Sandsteinquadern bestehenden Hauses mit seinem auffällig vorspringenden Stufengiebel fanden sich Gerichts-, Dienst- und Wohnräume der Justizangestellten. Im hinteren Trakt saßen die Gefangenen ein.

Zelle und Museum offen

Der Amtsgerichtsbezirk des Kantonshauptorts Waldmohr zählte 1910 rund 32.000 Bürger. Doch 1967 wurde das Amtsgericht aufgelöst; der Bezirk wurde Landstuhl im Kreis Kaiserslautern zugeordnet. Die Gemeinde kaufte 1975 das Anwesen mit dem Ziel, ein Bürgerhaus einzurichten. Es wurde 1978 der Öffentlichkeit übergeben. Es beherbergt einen Festsaal, eine Gaststätte, die öffentliche Bücherei, Sitzungs- und Probenräume. In der zurückliegenden Zeit hat die Gemeinde und heutige Stadt eine Menge Geld in das denkmalgeschützte Gebäude investiert. Vor zwei Jahren wurde im Bürgerhaus fast originalgetreu eine Gefängniszelle nachgestellt. Sie ist wie auch das etwa zeitgleich eingerichtete kleine Museum „Die Fischwelt von Waldmohr“ am Tag des offenen Denkmals zu besichtigen.

Info

Der Tag des offenen Denkmals wird im Bürgerhaus Waldmohr, Saarpfalzstraße 12, um 11 Uhr eröffnet. Ab 12 Uhr werden im Innenhof bayerische Spezialitäten serviert. Das Duo Jennie und Jens sorgt von 12 bis 16 Uhr für musikalische Unterhaltung. Um 14 Uhr wird Beigeordnete Charlotte Jentsch vier Gemälde des Waldmohrer Künstlers August Rapp übergeben. Diese hat die Stadt aus einer Erbmasse erworben. Das Haus und die Museen sind bis 18 Uhr zu besichtigen.