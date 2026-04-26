Zum bevorstehenden Tag des Lokaljournalismus zeichnen wir den Weg eines Artikels nach – von der Idee zum fertigen Text.

Immer wieder gibt die Kuseler Lokalredaktion in der Rubrik „In eigener Sache“ und gelegentlich in der Wochenendkolumne „Nebenbei bemerkt“ Einblicke in den Redaktionsalltag. Am 5. Mai findet deutschlandweit – und darüber hinaus – der Tag des Lokaljournalismus statt. An dem Tag geht’s auch um die Frage, warum eine Lokalzeitung wichtig ist und weshalb es gerade in Zeiten von Facebook und Tiktok noch Lokaljournalisten braucht. Mehr zu dem Aktionstag ist hier zu erfahren: https://tag-des-lokaljournalismus.de. Keine Frage, dass sich auch die Lokalredaktion der RHEINPFALZ in Kusel daran beteiligt.

Um einen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu geben, wollen wir beispielhaft Schritt für Schritt die Entstehungsgeschichte eines sogenannten freien Themas nachzeichnen, das nicht an einen Termin gebunden ist. Wir können es dann veröffentlichen, wenn es fertig ist und Platz ist. Ein Artikel zum Zustand der Schulen wäre da ein Beispiel: Wenn nicht gerade irgendwo an Tag X die Bagger anrollen, ist es grundsätzlich egal, wann der Text in der Zeitung erscheint. Wenn dagegen eine Brücke publikumswirksam gesprengt wird, können wir nicht erst Tage später berichten.

Die Idee: Bleiben wir also beim Beispiel Schule. Im Januar 2025 hatte der Landkreis Kusel eine finanzielle Förderung für die energetische Sanierung des Veldenz-Gymnasiums in Lauterecken und der Integrierten Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg bekommen. Wir haben damals über den Pressetermin mit der Ministerin berichtet. Also ist es an der Zeit, einmal nachzufragen, wie weit die Planungen sind und was sich überhaupt an den Schulgebäuden im Landkreis so tut. Jetzt geht’s daran, sich Fragen zu überlegen: Was interessiert mich an dem Thema – und wichtiger – was könnte die Leser interessieren? Zum Glück sind da die Überschneidungen oft groß. Künstliche Intelligenz kann dabei ebenfalls hilfreich sein.

Die Recherche: Auf die Idee folgt üblicherweise die Suche nach passenden Ansprechpartnern. In dem Beispiel war es einfach: Anlaufstelle ist die für die Schulgebäude und die Planung der Sanierungsarbeiten zuständige Kreisverwaltung. Das macht es uns leicht: Wir schicken per E-Mail eine Anfrage samt Fragenkatalog an Pressesprecherin Karla Hagner. Die weiß in der Regel direkt, welche Abteilung in der Behörde zuständig ist, oder erkundigt sich für uns. Statt nur die Fragen schriftlich zu beantworten – was für andere Pressestellen der bevorzugte Weg ist –, gibt’s in der Kreisverwaltung meistens die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Das ist die deutlich bessere Variante, sie erleichtert Rückfragen und Einordnung.

Das Gespräch: Die allerwenigsten Artikel in der „Westricher Rundschau“ entstehen, ohne dass vorab ein Gespräch stattgefunden hat. Am liebsten persönlich von Angesicht zu Angesicht, oft aber auch telefonisch. Gelegentlich ziehen Ansprechpartner einen Austausch per E-Mail vor, vielleicht weil sie so die Hoheit über Formulierungen haben – oder im Zweifel ihrem Vorgesetzten gegenüber nachweisen können, was sie dem Journalisten geantwortet haben.

Und egal welche Themen wir bearbeiten: Wir brauchen stets einen Ansprechpartner aus oder mit Bezug zum Landkreis. Im Beispiel sind das Jens Danner, Referatsleiter Gebäudemanagement bei der Kreisverwaltung, und der leitende Planer der Schulsanierungsmaßnahmen, Hans-Georg Barth. Bei solchen Pressegesprächen sitzt meistens auch Karla Hagner mit am Tisch. Außerdem – das war schon bei Otto Rubly so – ist je nach Thema und Terminlage auch Landrat Johannes Huber mit dabei. Das erleichtert die Arbeit, weil sich so selbst spezielle Fragen (Fachleute der Abteilung) und politische Stellungnahme (Landrat) oft in einem klären lassen.

Das Zusammentragen: Jetzt stellt sich die Frage, ob für den Text alles da ist: Habe ich alle Informationen? Fehlt noch eine Information, die recherchiert werden muss? Gibt es einen weiteren Gesprächspartner, der einen weiteren Aspekt zum Thema beitragen könnte? Wie sieht es mit einem Foto aus? An der Stelle ist es eine gute Gelegenheit, noch einmal mit den Kollegen zu sprechen, ob denen noch etwas auf- oder einfällt. Wenn zu dem Thema bereits Texte erschienen sind, schauen wir uns an, welche von ihnen im neuen Artikel online sinnvoll verlinkt werden können.

Das Schreiben: Ist alles zusammengetragen, geht’s ans Schreiben des Textes. Wie lange das dauert, ist völlig unterschiedlich: Viele Gesprächspartner, kontroverses Thema, komplexe Materie? Dann dauert es gern mal etwas länger. Ebenfalls eine Rolle spielt, wie konzentriert jemand arbeiten kann: Wenn ständig das Telefon klingelt, der Chef immer wieder mit neuen Ideen im Büro steht oder die Kollegen lautstark debattieren, geht es oft auch nicht so schnell. Der fertige Text wird ausgedruckt und mindestens einem Kollegen zum Lesen vorgelegt. Der Ausdruck findet dann mit Anmerkungen den Weg zum Autor zurück, der Fehler verbessert, Unklarheiten beseitigt und manchmal noch einen Aspekt ergänzt oder eine offene Frage beantwortet.

Das Seitenbauen: Jetzt kommen die Kollegen in Kaiserslautern am Produktionsdesk ins Spiel. Denn in den Lokalredaktionen wird nicht mehr an der gedruckten Zeitung gearbeitet. Stattdessen werden in Kaiserslautern alle Texte für die Westpfälzer Print-Lokalausgaben aufbereitet: Die Textboxen werden auf den Seiten platziert, Fotos ausgewählt, Überschriften und Unterzeilen formuliert. Texte von freien Mitarbeitern werden von den Kollegen redigiert – also für die Zeitung und für unser Online-Angebot aufbereitet.

Die Veröffentlichung: Die Artikel von Redakteuren werden in der Lokalredaktion fertig- und onlinegestellt. Texte, Fotos und Bildergalerien erscheinen dann auf rheinpfalz.de/kreis-kusel und in der RHEINPFALZ-App. Nicht selten ist ein Text deshalb schon einige Zeit online zu lesen, ehe er aus Platz- oder Planungsgründen auch in der Zeitung erscheint. Die Lokalredaktion kümmert sich darum, wann der Artikel online geht, dass der Text in sozialen Medien geteilt wird und eventuell über die Push-Funktion der Smartphone-App an Nutzer im Landkreis oder sogar in der ganzen Pfalz ausgespielt wird.