Anlässlich des internationalen Tags der Pflegenden am Donnerstag, 12. Mai, ruft die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Protestaktionen auf. Daran beteiligt sich das Westpfalz-Klinikum. Protestiert wird auch in Kusel.

Auch am Standort Kusel werden am Donnerstag Klinik-Beschäftige den Forderung der Arbeitnehmervertretung Nachdruck verleihen. Vor dem Haupteingang des Kuseler Krankenhauses ist für 12 Uhr am Donnerstag eine Kundgebung geplant.

Verdi mobilisiert zum Tag der Pflegenden die Beschäftigten in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien. Sie werden auf die unzureichende Personalausstattung hinweisen und das sofortige Handeln der Politik einfordern. Wie die Gewerkschaft weiter mitteilt, laufen die Protestaktionen unter dem Leitspruch „Schluss mit den Ausreden – mehr Personal!“.

Klinik-Geschäftsführer tun Forderungen kund

Neben dem Westpfalz-Klinikum am Hauptstandort in Kaiserslautern und in Kusel sind auch die Universitätsmedizin in Mainz, das