Im Waldkindergarten der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg findet am Samstag, 8. Juli, ein Tag der offenen Tür statt. Ab 10 Uhr sind Interessierte willkommen, die sich über die Arbeit der besonderen Einrichtung informieren möchten. Zu finden ist sie an der Klingenmühle, Schmittweilerstraße 26. Weil nur wenige Parkplätze vorhanden sind, wird gebeten, in Kübelberg zu parken und über den Gehweg an die Klingenmühle zu laufen.

Der Waldkindergarten hat sein Domizil, einen großen Bauwagen, vor zwei Jahren bezogen, nachdem er bereits im Jahr 2020 eröffnet hatte und vorübergehend im Dorfgemeinschaftshaus untergekommen war. 20 Kinder können diesen Kindergarten besuchen, wo die Kinder fast den ganzen Tag draußen verbringen – bei Sonne, Wind und Regen. Es ist der erste reine Waldkindergarten im Kreis, jedoch gibt es bereits seit 2010 eine ausgelagerte Waldgruppe der Kita Theisbergstegen.