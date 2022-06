Gartenfreunde können am Sonntag, 26. Juni, grüne Paradiese in der Umgebung entdecken. Dann öffnen wieder die Gartentüren in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und den angrenzenden Regionen rund um den Donnersberg. Im Kreis Kusel machen in dieser Saison vier Hobbygärtner mit, für zwei ist es eine Premiere.

„Wir haben immer andere Gärten besucht, diesmal wollen wir selbst mitmachen“, berichtet Ellen Drumm aus Heinzenhausen. Den Garten, den sie mit ihrem Mann Heribert Drumm in der Hohenöller Straße 12 bewirtschaftet, schätzt sie auf über 2000 Quadratmeter. Das Gelände mit Nutzgarten, Blumenbeeten, Obstbäumen und einem Teich hat auch eine freie Grünfläche. Ein Teil des Gartens sei zudem der Natur überlassen und biete Insekten Lebensraum, berichtet Ellen Drumm. Wer ein Trinkgefäß dabei hat, kann dort auch unterschiedliche Sirups probieren.

Ebenfalls erstmals bei der offenen Gartentür dabei ist Helga Stenschke-Heinz mit ihrem „Landfrauengarten“ in der Bergwiesenstraße 26 in Neunkirchen am Potzberg. Das Gelände befinde sich an einem Steilhang und sei recht anspruchsvoll auf unterschiedlichen Ebenen zu bewirtschaften, verrät sie. In voller Südlage mit weiter Aussicht wachsen mediterrane Pflanzen wie Feigen, Kiwis, Fragolino (Erdbeertraube) sowie Kräuter und Lavendel. Zudem gibt’s Hochbeete, eine Streuobstwiese und naturbelassene Plätze für Vögel, Fasane und Insekten. Am Sonntag erwartet die Besucher zudem eine Kunst- und Kreativausstellung.

Anregungen sammeln

Zum dritten Mal dabei ist Uta Welker aus Nußbach. Im vergangenen Jahr seien rund 300 Besucher gekommen. Der alte Bauern- und Nutzgarten mit Gemüse- und Zierpflanzen in der Hauptstraße 37 hat auch einen Wiesengarten mit Obstbäumen. Ferner gibt es auf dem früheren Bauernhof eine Kräuterspirale und einen kleinen Fischteich. „Es ist viel Arbeit, aber es ist auch sinnvoll, sich selbst zu versorgen“, sagt Welker. Im Nachbardorf Reipoltskirchen öffnet erneut Helga Kirchmer ihren naturnahen Garten am Ausbacherhof 3. Dort erwartet die Besucher ein Teich und diverse Sitzplätze.

Der „Tag der offenen Gartentür“ soll nach Angaben der Veranstalter vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz Gelegenheit bieten, sich private Gärten anderer anzuschauen und Anregungen zu sammeln.

Info

Über den Kreis Kusel hinaus öffnen von 11 bis 18 Uhr weit mehr Gärten. Die Teilnehmer finden sich im Internet auf der Seite der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz unter www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/.