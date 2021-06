Wenn sich am Sonntag, 27. Juni, wieder die Gartentüren in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und den angrenzenden Regionen rund um den Donnersberg öffnen, wird es im Kreis Kusel nur wenig Gelegenheit geben, grüne Paradiese zu entdecken.

Nur zwei Gartenbesitzer beteiligen sich in dieser Saison an der Aktion. In Reipoltskirchen öffnet Helga Kirchmer im Ausbacherhof 3 ihren naturnahen Garten. Unter anderem erwartet die Besucher ein Teich sowie diverse Sitzplätze. Zum zweiten Mal dabei ist Uta Welker aus Nußbach. Ihr Bauern- und Nutzgarten in der Hauptstraße 37 hat einen Wiesengarten mit Obstbäumen, es gibt unter anderem eine Kräuterspirale und einen Fischteich. Geöffnet sind die Gärten von 11 bis 18 Uhr. Nicht öffnen wird auf Nachfrage der RHEINPFALZ der im Prospekt angekündigte Garten in Herren-Sulzbach.

Anregungen sammeln

Der „Tag der offenen Gartentür“ soll nach Angaben der Veranstalter vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz Gelegenheit bieten, sich private Gärten anderer anzuschauen, um Anregungen zu sammeln. Zum Schutz vor Corona sollen sich Besucher an die Abstandsregeln halten und werden gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei großem Andrang möglicherweise nicht alle Besucher auf einmal den Garten betreten dürfen.

Über den Kreis Kusel hinaus öffnen weit mehr Gärten. Die Teilnehmer sind im Internet auf der Seite der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz unter www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz sowie auf der Seite der Alten-Welt-Initiative unter www.alte-welt.com aufgelistet.