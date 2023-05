Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blumen, Teiche, Bäume, Sträucher, Gemüse und vieles mehr. All das gibt es in den Gärten von Familie Welker in Nußbach und von Helga Kirchmer vom Ausbacherhof nahe Reipoltskirchen zu entdecken. Beide Gärten waren am Sonntag geöffnet, bei der Aktion „Tag der offenen Gartentür“.

Der Blick fällt beim Betreten des Anwesens von Familie Kirchmer auf dem Ausbacherhof zunächst auf die von Helga Kirchmer betriebene Vesperklause „Rusticus“.