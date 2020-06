Vier Gartenbesitzer aus dem Kreis Kusel beteiligen sich am Tag der offenen Gartentür, der am 28. Juni im Saarland und in Rheinland-Pfalz stattfindet. Alle vier befinden sich im nördlichen Landkreis. Mit von der Partie ist in Homberg, Hauptstraße 50, Familie Risch mit einer „naturnahen Gartenidylle“. In Nußbach kann der ehemalige Bauerngarten der Familie Welker, Hauptstraße 37, und der Naturgarten der Familie Wenz, Bachstraße 5, besichtigt werden. In Reipoltskirchen steht der weitläufige Garten in der Kegelbahnstraße offen. Die Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Pandemie müssen eingehalten werden.