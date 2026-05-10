Der Bundeswehr-Standort Idar-Oberstein ( Kreis Birkenfeld) feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Mit der Aufstellung des ersten Artilleriebataillons der Bundeswehr im April 1956 und der Indienststellung der Truppenschule Artillerie auf dem Klotzberg im Juni 1956 begann dort alles.

Das Jubiläum möchten die Dienststellen des Bundeswehr-Standortes zusammen mit der Stadt Idar-Oberstein und den Bürgern am 13. Juni in einer gemeinsamen Veranstaltung feiern. Dabei soll Besuchern ein Einblick in den militärischen Alltag am Standort gewährt werden, teilt die Stadtverwaltung Idar-Oberstein mit. Außerdem werden die Gäste an dem Tag auch die Gelegenheit haben, sich über den Dienst weiterer Behörden des Bundes und des Landes zu informieren.

Hinweise zur Parksituation

Die Veranstaltung findet in der Artillerieschule in Idar-Oberstein statt. Einlass ist am Samstag, 13. Juni, ab 10 Uhr, das Ende ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Da ein Befahren der Artillerieschule an diesem Tage sowie die Nutzung der Parkfläche unmittelbar vor der Kaserne nicht möglich sein wird, werden Besucher gebeten, den Festplatz der Stadt Idar-Oberstein sowie die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Von diesen Parkplätzen wird ein Transfer zur Artillerieschule organisiert.

Die Stadt Idar-Oberstein weist darauf hin, „dass das Mitführen und Einbringen gefährlicher Gegenstände wie zum Beispiel von Messern jeglicher Art oder Behältnissen aus Glas in die Artillerieschule nicht gestattet ist“. In Idar-Oberstein ist auch das Artillerielehrbataillon 345 stationiert, das bis Ende 2014 in Kusel beheimatet war.