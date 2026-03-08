Am 13. März veranstaltet das Unternehmen KOB einen Tag, an dem interessierte junge Menschen sich über berufliche Perspektiven in der Firma informieren können.

Wie so viele Firmen sucht auch der Verbandsgewebeproduzent KOB aus Wolfstein nach neuen, qualifizierten Mitarbeitenden. Um für eine Ausbildung bei der Firma zu werben, werden am Freitag, 13. März, zwischen 15 und 19 Uhr Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens gewährt: Der Firmensitz und Produktionsstandort Wolfstein öffnet Tür und Tor und bietet ein Programm für diejenigen Jugendlichen, die sich eine berufliche Zukunft bei der Firma vorstellen können. Hierbei gibt es Rundgänge durch die verschiedenen Produktionsstufen, Informationen zu den Möglichkeiten in Ausbildung und dualem Studium und die Möglichkeit, mit Auszubildenden und Arbeitenden ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, ob eine Karriere bei KOB für einen in Frage kommt. Neben den jungen Menschen sind auch Begleitpersonen willkommen. Da auch eine Verlosung verschiedener Sachpreise für alle Erscheinenden geplant ist, wird um Anmeldung gebeten. Diese erfolgt einfach über die KOB-Website, auf der auch weitere Informationen zum Tag der Ausbildung zu finden sind.