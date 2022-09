Am Samstag, 17. September, findet von 10 bis 14.30 Uhr der Bito-Ausbildungstag statt. An diesem Tag haben Schüler und Eltern die Möglichkeit, die Ausbilder und Auszubildenden sowie Studenten der Bito-Lagertechnik kennenzulernen und Fragen zu allen Ausbildungsberufen zu stellen. Um 11, 12 und 13 Uhr können die Besucher Werksrundgänge mitmachen. Das Familienunternehmen betreibt auch in Lauterecken ein Werk mit 120 Mitarbeitern.