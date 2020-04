Die Kuseler Tafel hat am 21. April wieder geöffnet, die Lauterecker war trotz Corona-Krise durchgehend offen und die in Brücken hat am 5. Mai die erste Ausgabe. Auch bei den Ausgabestellen von gespendeten Lebensmitteln für Bedürftige im Kreis kehrt langsam wieder Normalbetrieb ein. Wie Manfred Hohl von der Kuseler Tafel berichtet, hätten sich die Abholberechtigten in der ersten Woche außerordentlich diszipliniert und kooperativ verhalten. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen brächten allerdings einen deutlich höheren Organisationsaufwand mit sich, was sich in der zeitlichen Dauer der Ausgabe widerspiegele.

Lauterecken hatte als einzige Tafel durchgängig geöffnet. Ende März hatte es noch geheißen, es fehle an Personal, weil viele der Helfer höheren Alters sind und zur sogenannten Risikogruppe gehören. Vor allem Fahrer seien reihenweise abgesprungen. Mittlerweile hat sich die Situation stark verbessert, wie die zweite Vorsitzende Silvia Graf berichtet. Es hätten sich einige Abiturienten und Studenten gemeldet, die eingesprungen seien. Wie es weitergeht, wenn wieder Normalbetrieb in Schulen und Universitäten herrsche, müsse man abwarten.

Nach wie vor geschlossen ist die Südkreis-Tafel mit Sitz in Brücken. Statt der Ausgabe hatte die Tafel von drei Hilfsorganisationen gespendete Lebensmittel in Tüten gepackt und an ihre Kunden verteilt. Die erste Aktion war vor Ostern, die zweite am Donnerstag. Wie Erika Scheuer auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte, findet die erste reguläre Ausgabe wieder am Dienstag, 5. Mai, statt.