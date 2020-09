Die Protestantische Kirchengemeinde sammelt für das Erntedankfest Lebensmittel für die Kuseler Tafel. Lebensmittelspenden können am Samstag, 10. Oktober, 10 Uhr bis 12 Uhr, und am Sonntag, 11. Oktober, vor und nach dem Gottesdienst in der Kuseler Stadtkirche abgegeben werden. Gesucht werden vor allem Lebensmittel, die lange haltbar sind. Dazu zählen H-Milch, Butter und Fette, Mehl und Hülsenfrüchte, Wurst-, Fleisch- und Fischkonserven sowie Obst- und Gemüsekonserven. Auch Geld zum Kauf der Lebensmittel kann gespendet werden.