Der TuS Bedesbach-Patersbach verliert auch das zweite Spiel der Rückrunde. Gegen den SV Hinterweidenthal hatte das Team vor allem mit sich selbst zu kämpfen.

Im zweiten Spiel der Rückrunde traf der TuS Bedesbach-Patersbach auf das Schlusslicht der Landesliga West, den SV Hinterweidenthal. Die „Bepas“ konnten ihrer Favoritenrolle jedoch niemals gerecht werden.

Die Mannschaft von Spielertrainer David Becker wollte die Auftaktniederlage aus der vergangenen Woche wieder gut machen. Doch gegen den Tabellenletzten stand sich das Team selbst im Weg, wie Becker verriet: „Wir haben sehr verkopft gespielt. Das war auch keine einfache Situation, gegen diese Gegner gleich zu Beginn, wo jeder davon ausgeht, dass wir gewinnen.“

Schwere Last auf den Schultern

Nach torlosen ersten 45 Minuten konnte die Heimmannschaft auch in der zweiten Halbzeit nicht ihre optimale Leistung abrufen. So erzielte der SV Hinterweidenthal durch David Schneider kurz nach Wiederanpfiff das 1:0 (48.). „Es hat gewirkt, als hätte jeder von uns einen 20-Kilo-Rucksack dabei,“ erklärte Becker. Die Gründe für den schwachen Auftakt in die Restrunde scheinen also mental zu sein. Denn dass der Aufsteiger guten Fußball spielen kann, hat er in der Hinrunde mehrfach gezeigt und die 25 Punkte nach den ersten 16 Spielen beweisen das auch.

Gegen Hinterweidenthal wollte das jedoch einfach nicht gelingen. In der 80. Minute erhöhte Felix Burkhard auf 2:0 und erzielte damit auch den Endstand. „Fussball ist in der Hinsicht fies, dass im Moment auch einfach das Spielglück fehlt,“ sagte Becker abschließend und so verlor Bedesbach auch gegen den zweiten Abstiegskandidaten innerhalb von sieben Tagen.

Rechenspiele bringen nichts

Vom Blick auf die Tabelle und großen Rechenspielen ist der Spielertrainer aber nicht begeistert: „Ich bin kein Freund vom auf die Tabelle schauen. Denn wenn du auf die Tabelle schaust, fängt das Rechnen an und das bringt nichts. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir die Klasse halten.“Wenn man aber dann doch mal einen Blick auf die Tabelle wagt, fällt auf, dass den TuS auf Rang neun, mit 25 Punkten, vom ersten möglichen Abstiegsplatz, den aktuell der SV Winterbach belegt, nur noch vier Punkte trennen. Davon lässt sich Becker aber keineswegs einschüchtern, auch wenn der nächste Gegner SC Hauenstein heißt, der derzeitige Ligaprimus.

Tatsächlich sieht er das auch als Chance: „Auswärts beim Tabellenführer können wir vielleicht befreiter an die Sache herangehen, weil niemand damit rechnet, dass wir Punkte holen. Uns muss klar sein, dass wir nach wie vor Punkte brauchen, und damit will ich am Sonntag anfangen, auch wenn es eine Mammutaufgabe wird.“