Das Spitzenspiel in der A-Klasse zwischen dem Tabellenzweiten TuS Schönenberg und Tabellenführer TSG Wolfstein-Roßbach endete 0:3. Damit ist fast schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen.

„Wir haben etwas unglücklich agiert. Die Gäste hatten in der ersten Spielhälfte eine Chance, die sie zur Führung nutzten. In der zweiten Spielhälfte gelangen ihnen schnell die Treffer zum 2:0 und 3:0, womit die Begegnung entschieden war“, analysierte TuS-Trainer Dennis Goeddel. Der aber noch ganz andere Sorgen hatte: „Viel schlimmer trifft uns die schwere Verletzung von unserem Mannschaftskapitän Marco Guth. Nach einem auskurierten Kreuzbandriss hat er sich vermutlich zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Es sieht nicht gut aus. Vermutlich muss er seine Fußballlaufbahn beenden“, sagte TuS-Trainer Dennis Goeddel.

Gästespielertrainer Johannes Schell war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Meine Mannschaft hat eine sehr starke Leistung gezeigt und direkt den Kampf angenommen. In der zweiten Spielhälfte haben wir unsere beiden Treffer sehr schön herausgespielt.“ Von einem vorzeitigen Titelgewinn wollte Schell nicht sprechen: „Wir haben sieben schwere Spiele vor uns. Es sieht aber gut aus“, fand er.

Die große Chance

In der ersten Spielhälfte agierten die Gastgeber aus einer sicheren Abwehr. Die TSG Wolfstein-Roßbach hatte von Beginn an mehr vom Spiel, die großen Torchancen blieben auf beiden Seiten aber Mangelware. In der 38. Minute setzte sich Gästestürmer Niklas Lalla auf der rechten Angriffsseite durch, umspielte TuS-Torhüter Niko Stavridis, legte quer zum völlig freistehenden Yannick Metzger. Er ließ sich die Großchance nicht entgehen und erzielte mühelos das 0:1.

Nach der Halbzeitpause mühten sich die Gastgeber verstärkt, selbst zu Torchancen zu kommen. Für die Gäste eröffneten sich dadurch gute Konterchancen. In der 54. Spielminute dann die Schwächung für die Gastgeber: TuS-Kapitän Marco Guth verdrehte sich das Knie und musste ausgewechselt werden. Der TuS hatte sich noch nicht richtig von dem Schock erholt, und so fiel in der 58. Spielminute das 0:2. Wiederum hieß der Torschütze Yannick Metzger.

Feuerwerk gezündet

In der 64. Spielminute unterlief dem TuS ein Fehlpass in der Abwehr. Jerrit Braun konnte dadurch alleine aufs Tor zulaufen und erzielte das vorentscheidende 0:3. Der TuS gab nicht auf, hatte die eine oder andere Torchance, meist durch Freistöße oder bei Eckbällen. Die aufmerksame Gästeabwehr ließ aber nichts mehr anbrennen. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Gäste angesichts den zehn Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten TuS Schönenberg. Die Gästezuschauer ließen ihrer Freude freien Lauf und zündeten ein kleines Feuerwerk.