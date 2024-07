Die historische Tür im ehemaligen Schulhaus von Rathsweiler ist nicht mehr dicht. Bewohner der Mietwohnung klagen, dass es zieht. Daher soll die Tür nun komplett erneuert werden. Eine mögliche Restaurierung ist vom Tisch.

Zwei Angebote lagen dem Gemeinderat am Dienstag für eine Erneuerung der Eingangstür an dem 1841 erbauten Haus in der Dorfstraße vor, das auch als Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird. Schreiner Peter Theobaldt erläuterte sein Angebot, das sich auf gut 9800 Euro beläuft. Er habe die Tür schon einmal vor 30 Jahren saniert, „irgendwann ist Ende“, sagte er. Eine Aufarbeitung kommt seiner Meinung nach nicht in Frage. Die Tür werde genauso nachgebaut, wie sie jetzt aussieht.

Ortsbürgermeister Siegmund Steiner hatte zur Erneuerung der Eingangstür drei Angebote angefragt, zwei lagen dem Gemeinderat zur Beratung vor. Ratsmitglied Udo Jung zeigte sich wie schon in einer vergangenen Sitzung bei dem Thema skeptisch. Er wolle die Tür erhalten, da sie einmalig sei, hatte er für eine Restauration argumentiert. Auch gab er zu bedenken, dass bei einem Neubau kein Bestandsschutz mehr bestehe und dann Fragen des Brandschutzes wie Panikschließung und Fluchtweg durch die womöglich schmalen Flügel der Tür geklärt sein müssten. Vorbehaltlich dieser Fragen vergab der Gemeinderat den Auftrag zum Neubau. Jung enthielt sich dabei der Stimme.