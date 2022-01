Der Totschlag-Prozess gegen einen 16-Jährigen aus dem Landkreis, der im Sommer seinen Stiefvater getötet haben soll, neigt sich dem Ende zu. Wie Michael Stiefenhöfer, Sprecher des Landgerichts Kaiserslautern, auf Anfrage mitteilte, seien noch zwei weitere Verhandlungstage anberaumt. Am Montag, 31. Januar, sollen die Plädoyers gehalten werden und eine Woche später, am 7. Februar, stehe die Urteilsverkündung an. Der kurz vor Weihnachten gestartete Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da der Angeklagte noch minderjährig ist. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, am 3. Juli seinen Stiefvater während eines Streits mit zwei Messerstichen in Bauch und Brust getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte im November mitgeteilt, der Angeklagte habe selbst den Notruf abgesetzt, sei dann aber aus der Wohnung geflohen. Die Polizei nahm ihn wenig später fest.