Ein 16-Jähriger aus dem Kreis Kusel wird sich vermutlich demnächst wegen Totschlags verantworten müssen. Er soll am 3. Juli seinen 44 Jahre alten Stiefvater mit einem Messter angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser starb. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat nun Anklage erhoben.

Die Ermittler haben sich ein Bild davon gemacht, was an jenem Samstagabend ist und ihre Ermittlungen knapp vier Monate nach der Tat abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 16-Jährigen vor, seinem Stiefvater während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung zwei Messerstiche in den Bauch- und Brustbereich versetzt zu haben. Das teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Dienstag mit.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen geschah die Tat, nachdem der 16-Jährige nach Hause und es zwischen beiden zum Streit gekommen war. Gehring zufolge setzte der mutmaßliche Täter selbst einen Notruf bei der Polizei ab und flüchtete dann aus der Wohnung. Die Polizei nahm den 16-Jährigen wenig später am Ortsrand fest.

Jugendlicher schweigt

Die Ermittlungen umfasste Gehring zufolge auch die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens. Zu welchem Ergebnis der Gutachter kam, ließ der Leitende Oberstaatsanwalt auf Anfrage der RHEINPFALZ unbeantwortet. Nicht klären konnten die Ermittler Gehring zufolge die Frage des Tatmotivs und warum der Jugendliche und sein Stiefvater am Abend des 3. Julis überhaupt in Streit geraten sind. Der 16-Jährige, der sich seit Juli in Untersuchungshaft befindet, mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Jugendlichen Totschlag vor und hat Anklage bei der Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern erhoben. Ob es zum Prozess kommt, ist noch nicht entschieden. Das Landgericht wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.