Der 16 Jahre alte Jugendliche aus dem Glantal, der des Totschlags an seinem Stiefvater bezichtigt worden war, ist am Montag freigesprochen worden. Dies hat auf RHEINPFALZ-Anfrage der Sprecher des Landgerichts Kaiserslautern, Michael Stiefenhöfer, mitgeteilt.

Der 16-Jährige war wegen Totschlags angeklagt, weil er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft am 3. Juli vergangenen Jahres seinen Stiefvater während eines Streits mit zwei Messerstichen in Bauch und Brust getötet hat. Die Jugendkammer am Landgericht aber folgte dem Straftatvorwurf nicht. Der 16-Jährige – der gleich nach der Tat selbst den Notruf gewählt hatte, dann aber aus der Wohnung geflüchtet war – hatte Notwehr geltend gemacht.

Sieben Monate in Untersuchungshaft

Dem war das Gericht gefolgt, oder es hat dem Beschuldigten zumindest nichts anderes nachweisen können, wie allein aus dem Urteilsspruch hervorgeht. Zu der Hauptverhandlung war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Sieben Monate lang war der junge Mann inhaftiert. Für die Zeit der Untersuchungshaft hat er nun einen Anspruch auf Entschädigung, den das Gericht nach Angaben Stiefenhöfers auch zum Ende der Verhandlung bejaht habe. Die Höhe sei noch festzulegen.