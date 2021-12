Ab Mittwoch, 22. Dezember, muss sich vor der Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Kusel wegen Totschlags verantworten. Er soll seinen Stiefvater mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Es geschah am Abend des 3. Juli. An jenem Samstagabend soll der junge Mann zweimal auf seinen Stiefvater eingestochen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden zuvor gestritten hatten. Die Stiche in Bauch und Brust verletzten den 44-Jährigen so schwer, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft teilte im November mit, dass der zum Tatzeitpunkt 15-Jährige selbst den Notruf absetzte und dann aus der Wohnung flüchtete. Die Polizei nahm den Angeklagten wenig später am Ortsrand fest.

Ab Mittwoch muss sich der heute 16-Jährige vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Da es sich bei dem Angeklagten um einen Minderjährigen handelt, findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sagt Landgerichtssprecher Michael Stiefenhöfer auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Neben der Schuldfrage erhoffen sich die Ermittler ein klareres Bild der Ereignisse in der Tatnacht zu erhalten. Da der Jugendliche seit seiner Festnahme im Juli geschwiegen habe, habe unter anderem die Frage des Tatmotivs nicht geklärt werden können.