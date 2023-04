Altenglan. Bei seinem Frühlingsfest punktete Altenglaner Gewerbeverein am Sonntag mit Tanzauftritten, Künstlern und vielen Angeboten. Eine Schwachstelle lag allerdings beim Flohmarkt.

Von Eric Sayer

Musik ertönte in der Austraße, die Mädchentanzgruppen des TuS Bedesbach-Patersbach, der „Dance Show Kids“ aus Kusel und der örtliche Realschule Plus boten den Besuchern unterhaltsame Auftritte. Auch in der Kuseler Straße, wo der Motorradausstatter „Pro Moto“ zu seiner Herbstmesse eingeladen hatte, herrschte viel Betrieb. Beim Flohmarkt auf dem Edeka-Parkplatz hingegen war viel weniger los: Gerade einmal fünf Stände waren auf dem großen Parkplatz aufgebaut. Laut Gewerbevereinsvorsitzendem Andreas Gimmler hatten sich weit mehr Standbetreiber angekündigt. Standbetreiber Thomas Rheinheimer aus Offenbach-Hundheim gewann der geringen Konkurrenz etwas Positives ab: „Wenn das Angebot kleiner ist, dann verkaufe ich vielleicht mehr“, sagt er.

Erstmals waren örtliche Künstler vertreten. Sie zeigten ihre Werke in der Austraße. Zur Unterhaltung boten die Realschule Plus Altenglan ein Preisrätsel und das Team Plan B „Edelsteinsieben“ an. Zudem gab es ein „Entenrennen“. Zum verkaufsoffenen Sonntag hatten viele Geschäfte geöffnet. Diese waren auch gut besucht. Gimmler war zufrieden. „Ich habe mit viel weniger Besuchern gerechnet.“