Wenig personelle Veränderungen gibt es in der Synode des Kirchenbezirks Kusel. Bei der konstituierenden Sitzung, zu der die Kirchenvertreter am Montag online zusammenkamen, wurde Sabine Schwenk-Vilov in ihrem Amt als „Seniorin“ bestätigt.

Die Pfarrerin aus Altenkirchen vertritt damit weiterhin Dekan Lars Stetzenbach. Als Vorsitzender der Bezirkssynode wurde Pfarrer Stefan Werner aus Niederkirchen im Ostertal wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Marko Cullmann (ebenfalls Niederkirchen). Ferner wählte die Synode Helga Mayer (St. Julian-Gumbsweiler), Waltraud Weber (Schellweiler) und Therese Feuchtner (Glan-Münchweiler) als weltliche Beisitzerinnen in den Bezirkskirchenrat.

Ihre Ersatzmitglieder sind Christian Gröschel (Etschberg), Katharina Oswald (Niederkirchen), Valeska Neudert-Heil (Glan-Münchweiler) und Madeleine Berger-Kohn (Altenkirchen). Zudem war die Wahl von geistlichen Ersatzmitgliedern in den Bezirkskirchenrat notwendig. Hier sprach sich die Synode für die Pfarrer Ulrich Reh (Kusel), Sven Lotter (Rammelsbach) und Christoph Bröcker (Glan-Münchweiler) aus. Außerdem wurden Gemeindediakonin Kathrin Lang und Petra Kehl vom Haus der Diakonie Kusel sowie Felix Bauer von der Evangelischen Jugendzentrale in die Synode berufen. Als geistliche Mitglieder im Bezirksdiakonieausschuss wählten die Kirchenvertreter die Ulmeter Pfarrerin Regine Großmann sowie ihren Kollegen Christoph Bröcker.