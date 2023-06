Die Synode des protestantischen Kirchenbezirks Homburg befasst sich am Freitag, 30. Juni, mit der zukünftigen Nutzung kirchlicher Gebäude. In den vergangenen Monaten haben die Presbyterien über die Zukunft ihrer Gebäude beraten. Der Synode werde nun ein Zwischenstand vorgetragen, kündigt die Kirchenverwaltung an. Weiteres Thema der Tagung, die um 18.30 Uhr im Siebenpfeifferhaus Homburg beginnt, ist die diakonische Arbeit im Kirchenbezirk. Das neue Team des Hauses der Diakonie wird sich und seine Arbeit vorstellen. Außerdem wird über die Zusammenarbeit der evangelischen Kirchen im Saarland berichtet. Der Kirchenbezirk Homburg erstreckt sich ungefähr zu gleichen Teilen in das Saarland und nach Rheinland-Pfalz und umfasst im Kreis Kusel mehrere Gemeinden im Süden.