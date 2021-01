Verstärkung für die Redaktion der Westricher Rundschau: Mit dem Jahreswechsel kommt Sven Holler aus der Redaktion Zweibrücken nach Kusel, um die Stelle von Barbara Scheifele zu übernehmen, die Anfang September in den Passivteil ihrer Altersteilzeit gegangen ist.

Für den 34-Jährigen ist das die Rückkehr zu den Wurzeln. Denn im Juli 2012 startete er, der Politikwissenschaft und Germanistik studiert hat, als freier Mitarbeiter der Kuseler Lokalredaktion seine journalistische Laufbahn. 2017 begann er sein zweijähriges Volontariat bei der RHEINPFALZ, wurde anschließend Redakteur in Zweibrücken. In Kusel wird sich Holler, der mit seiner Frau und seinem zweieinhalbjährigen Sohn in Otterbach wohnt, vor allem um den Südkreis kümmern.

Privat interessiert er sich für Filme, hört gerne True-Crime-Podcasts im Auto und liest viel – derzeit vor allem Kinderbücher, wie er mit einem Schmunzeln betont. Die Kuseler RHEINPFALZ-Redaktion, zu der noch Wolfgang Kreilinger, Dietmar Fligg, Astrid Böhm und Wolfgang Pfeiffer gehören, ist damit wieder komplett.