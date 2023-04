Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Punkt aus drei Partien – zu wenig, gemessen an den Ansprüchen der SG Veldenzland. Der Bezirksligist nimmt nun in Merxheim einen weiteren Anlauf in Richtung des ersten Saisonsiegs. Reisen muss auch der SV Nanz-Dietschweiler: Die Glantal-Elf ist am Sonntag in Winnweiler zu Gast.

Auch im dritten Versuch hat es für die SG Veldenzland nicht geklappt, einen Dreier einzufahren. In der Vorwoche setzte es beim TuS Mörschied eine 1:4-Niederlage. Die SG verbleibt somit bei einem