Der SV Sand veranstaltet einen virtuellen Spendenlauf. Für jeden Teilnehmer, der die vorgegebenen fünf Kilometer läuft, spendet der Verein fünf Euro an das Caritas-Seniorenhaus in Schönenberg-Kübelberg.

Der Verein will vor allem ein Signal für Zusammenhalt senden. Das Seniorenhaus war schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Das Feedback ist positiv: Gleich am ersten Tag hatten sich über 30 Läufer angemeldet. „Wir hätten nicht gedacht, dass direkt so viele Leute mitmachen wollen“, erzählt Timo Kreuscher, der Vorsitzende des Sportvereins begeistert.

Die Aktion läuft von Freitag, 29. Januar bis Sonntag, 7. Februar. Wann die Strecke gelaufen wird, dürfe jeder selbst entscheiden, erklärt er. Zur Anmeldung müssen Teilnehmer nur die kostenlose App STRAVA herunterladen und der Gruppe „Spendenlauf SV Sand“ beitreten. Laut dem Vorsitzenden sind dort auch alle Infos über die Strecke, die am Glan-Blies Weg in Schönenberg-Kübelberg beginnt, verfügbar. Außerdem kann über die App jeder die eigene Laufzeit aufzeichnen und sie direkt an den Verein senden. „Wichtig ist nur, dass die Standortnutzung am Handy auch im Hintergrund erlaubt ist, sonst funktioniert die Zeitmessung nicht richtig“, erklärt Kreuscher.

Info



Für zusätzliche Spenden hat der SV Sand ein Spendenkonto, Iban: DE28 5409 2400 0005 0752 03, eingerichtet.