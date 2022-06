Ohmbach. Drei Tage lang Spiel, Spaß und Unterhaltung mit Gleichaltrigen. Das verspricht das Sporterlebniscamp, das der SV Ohmbach in Kooperation mit den Sportjugenden des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in den Sommerferien anbietet. Eingeladen sind Jungen und Mädchen zwischen acht und 15 Jahren.

Die „Ferien am Ort-Aktion“ von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. August, stehe unter dem Motto „Bewegung erleben“, sagt Laura Hasemann, die gemeinsam mit Lukas Krupp die Organisation und Leitung innehat. In den drei Tagen, hoffen die beiden, den Kindern und Jugendlichen „ganz viel Freude an Bewegung und Sport vermitteln zu können“. Als Basis haben sich die zwei ein umfangreiches Programm mit altersgerechten Aktivitäten ausgedacht. Hasemann zählt Bubble Soccer auf, einen Ausflug zum Hochseilgarten in Jägersburg, eine Fackelwanderung, eine Olympiade sowie verschiedene Workshops. „Die Teilnehmer dürfen gern selbst Vorschläge einbringen“, betont die Organisatorin. Es werde altersgerechte Gruppen geben. „Und so gehen wir davon aus, dass alle etwas Passendes finden“, meint sie. Übernachtet wird in Zelten, Alternativen bei schlechtem Wetter sind vorhanden.

Warum der SV Ohmbach ein solches Camp organisiert? „In unserem Verein steht nicht nur der Fußball im Vordergrund. Wir legen auch großen Wert auf gesellschaftliche und soziale Aspekte“, betont Hasemann. Dank ehrenamtlichen Engagements könne der Kostenbeitrag für Übernachtung und Verpflegung relativ günstig gehalten werden. Er beläuft sich auf 42 Euro.

Auskunft erteilen Laura Hasemann, Telefon 0157 37654901, oder Lukas Krupp, Telefon 0151 62782951. Bei den beiden ist auch noch eine Anmeldung bis 31. Juli möglich.