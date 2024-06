Bezirksliga-Vizemeister SV Nanz-Dietschweiler hat sich auch im zweiten Spiel gegen den SV Winterbach durchgesetzt und steigt daher in die Landesliga auf. „Man of the match“ war Eduard Deschtschenja.

Auf heimischem Kunstrasen klappte bei den Nanzdietschweilerern noch praktisch alles. Das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-Landesliga gewann der Vizemeister der Bezirksliga Westpfalz am vergangenen