Wer sichert sich das letzte Ticket für die B-Klasse in der Saison 2024/2025? Die Antwort darauf gibt es am Samstagmittag und Mittwochabend, wenn der SV Kaulbach-Kreimbach und der FV Kindsbach II in Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten.

Zunächst einmal genießen die „Kaulis“ als Vizemeister der C-Klasse 1 Heimrecht. Am Samstag ab 16 Uhr rollt der Ball auf dem dortigen Rasen, das Rückspiel steigt am Mittwoch ab