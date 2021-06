SCHÖNENBERG-KÜBELBERG. Der SV Kübelberg nimmt in der neuen Saison wieder eigenständig am Spielbetrieb teil. Nachdem Kooperationspartner SV Sand die Fusion fristgemäß aufgekündigt hat, stellt der SVK für die voraussichtlich Mitte August beginnende Spielzeit 2021/2022 wieder zwei Mannschaften: Eine erste Mannschaft in der B-Klasse, sowie eine Reserve für eine Reserverunde.

Dies teilte der Verein nun mit. Weiterhin wurde bekannt, dass der bisherige Spielertrainer Sebastian Groß gegenüber dem Club schon kurz nach der pandemiebedingten Unterbrechung des Spielbetriebs den Wunsch äußerte, wieder zu seinem Heimatverein SV Brücken zurückkehren zu wollen. Insofern habe man „in einer schwierigen Zeit“ auch noch auf Trainersuche gehen müssen.

Früh aber reifte vereinsintern schon der Entschluss, diesen Posten aus den eigenen Reihen besetzen zu wollen. So fiel die Wahl auf Max Binder, für den aber noch ein Partner gefunden werden sollte. Dies gelang dem SV Kübelberg final dann mit Tobias Reichow. Der 27-Jährige kommt vom SGV Elschbach, zuvor war er fünfeinhalb Jahre für den SV Spesbach aktiv, mit dem er von der C- bis in die A-Klasse aufstieg. Max Binder selbst ist seit inzwischen vier Jahren wieder beim SVK aktiv, nachdem er zuvor beim TuS Schönenberg am Ball war.

Der SV Kübelberg erklärt in einer Mitteilung, dass man „dem neuen Trainerduo viel Erfolg für die hoffentlich bald beginnende Saison wünscht. Zudem möchten sich die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft ausdrücklich nochmal bei Sebastian Groß für seine geleistete Arbeit und die stets herausragende Trainingsgestaltung bedanken. Auch ihm wünschen wir alles Gute für die Zukunft.“