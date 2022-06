Mit einer tollen Mannschaftsleistung haben sich die Bouler des SV Kübelberg beim Dreierspieltag in Ludwigshafen bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd gesichert.

Das SVK-Team musste in der Auftaktbegegnung gegen den BC Essingen eine vermeidbare 2:3-Niederlage wegstecken. Lediglich Volker Frisch/Helga und Karl Germann im Triplette sowie Jutta Binzel/Karl Germann im Doublette punkteten. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung wartete das Team in der zweiten Partie gegen den Gastgeber VSK Germania Ludwigshafen auf. Bei schwülen Temperaturen und schwer zu bespielenden Plätzen schafften Helga Germann/Ralf Schäfer/Bernd Binzel sowie Conny Frisch/Volker Frisch/Karl Germann eine beruhigende 2:0-Führung. In den anschließenden Doublette-Spielen konnten Conny Frisch/Karl Germann sowie Ralf Schäfer/Bernd Binzel nachlegen und am Ende stand ein ungefährdeter 4:1-Sieg. Auch im letzten Match an diesem Tag gegen den BC Landau war auf die Kübelberger Triplettes Verlass. In gleicher Besetzung wie in der Vorbegegnung erspielte sich der SVK eine 2:0-Führung. Mit taktischer Aufstellung und der entsprechenden Platzwahl sollte der zum Sieg erforderliche dritte Punkt eingefahren werden. Aber der Plan ging kräftig daneben, da den SVK-Leistungsträgern buchstäblich die Luft ausging und der Gegner zum 2:2 ausglich.

Alle Hoffnungen ruhten nunmehr auf den Schultern von Helga Germann und Jutta Binzel, die aber bereits mit 7:12 fast hoffnungslos hinten lagen. Doch die beiden SVK-Damen schafften das fast Unmögliche und gewannen mit 13:12. Somit stand zum Schluss ein 3:2-Erfolg. Mit nunmehr 5:2 Siegen liegen die Kübelberger Bouler in der Regionalliga Süd hinter Hauenstein und Pirmasens auf Rang drei.