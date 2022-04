Die erste Boule-Mannschaft des SV Kübelberg erwischte bei der Saisonpremiere in Pirmasens einen Traumstart. Mit zwei Siegen gegen renommierte Gegner setzten sich die SVK-Akteure bei eisigen Temperaturen an die Tabellenspitze der Regionalliga Süd.

In der Auftaktbegegnung gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten VFSK Oppau gingen sowohl Ralf Schäfer/Conny und Volker Frisch als auch Bernd Binzel/Helga und Karl Germann von Beginn an konzentriert zu Werke und fuhren souverän zwei Siege ein. Auch in den nachfolgenden Doublette-Partien konnten Conny Frisch/Bernd Binzel, Jutta Binzel/Ralf Schäfer sowie Volker Frisch/Karl Germann nahtlos anknüpfen und der SVK kam mit einem klaren 5:0-Erfolg auf die Siegerstraße.

Beim zweiten Kräftemessen an diesem Tag hieß der Gegner 1. Lauterer BC. Die Triplette-Begegnungen verliefen sehr ausgeglichen. Am Ende behielten Bernd Binzel/Helga und Karl Germann knapp mit 13:11 die Oberhand und glichen zum 1:1 aus. Anschließend überzeugten Volker Frisch/Karl Germann und steuerten den zweiten SVK-Punkt bei. Auch das gemischte Duo Conny Frisch/Bernd Binzel behielt in einer nervenaufreibenden Partie, wenn auch äußerst knapp, mit 13:12 die Oberhand, womit der 3:2-Sieg gegen den Landesliga-Absteiger und die Tabellenführung feststand.

Am kommenden Samstag greift die zweite Mannschaft des SV Kübelberg auf heimischen Plätzen in der Bezirksklasse Mitte-Süd in das Spielgeschehen ein. Gegner sind dabei TSV Flörsheim-Dalsheim sowie der TV Edigheim.